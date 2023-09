Una promotora de productos nutricionales de 41 años fue baleada en una pierna por uno de los dos delincuentes que la interceptaron en la calle para robarle una mochila en la que llevaba 10.000 dólares, luego de que la víctima saliera de visitar a una amiga en la localidad bonaerense de Villa Tesei, partido de Hurlingham, informaron hoy fuentes judiciales.



El hecho se registró minutos después de las 18 de ayer, cuando Eliana Martínez (41) salió de la casa de una amiga, situada en Delatte al 100, de la mencionada localidad del conurbano bonaerense, y fue interceptada mientras caminaba por la vereda por dos ladrones que con fines de robo se bajaron de un auto Ford Focus color champagne sin patente.



Tal como quedó registrado en una cámara de seguridad aportada por el municipio de Hurlingham a la Justicia, se observa que primero bajó del lado del acompañante del auto un hombre y detrás un cómplice, quienes forcejearon con la mujer, la balearon y se apoderaron de la mochila que llevaba, tras lo cual huyeron en el rodado.

La secuencia del robo en el que la víctima terminó baleada quedó registrada a las 18.09 de ayer por una cámara de seguridad de la cuadra, la cual se convirtió en una de las pruebas claves de la investigación para identificar a los delincuentes.



En ese video -al que tuvo acceso Télam- se observa cómo el auto en el que viajaban los delincuentes se detuvo en medio de la calle y desde el habitáculo del acompañante, y dejando la puerta del vehículo abierta, bajó un primer delincuente con gorra que se dirigió directamente a abordar a la víctima, mientras extendía uno de sus brazos para apuntarla con un arma de fuego.



Sin embargo, la mujer ofreció resistencia y se produjo un forcejeo, por lo que un segundo asaltante, vestido con un buzo color verde, bajó desde la puerta del lado izquierdo trasero del auto y se acercó para ayudar a su cómplice a reducirla.



Todo terminó cuando el primero de los ladrones baleó en una pierna a la víctima, quien quedó tendida en la vereda, tras lo cual los dos delincuentes volvieron a subir corriendo al auto, donde los esperaban más cómplices, con los que escaparon a toda velocidad.



En la parte final del video, se ve que la mujer fue asistida por el marido de la amiga a la que había ido a visitar, quien fue testigo de los últimos segundos del asalto, al mismo tiempo que alertó al 911.



Al respecto, el testigo refirió a los investigadores del hecho que acudió a la escena luego de que escuchó gritar y pedir auxilio a Martínez.



"Se escuchó un disparo de arma de fuego y la mujer quedó tirada en el piso", relató.



Martínez, quien reside en la localidad de General Rodríguez, fue trasladada de urgencia al Hospital Posadas, donde recibió asistencia médica y fue intervenida quirúrgicamente a raíz de un balazo en la pierna derecha y un golpe en la cadera debido al forcejeo y la caída, dijeron los voceros consultados.



Por otra parte, fuentes judiciales dijeron que se espera que Martínez se recupere y sea dada de alta para que pueda declarar sobre el hecho, a la vez que agregaron que no se descarta que la banda de ladrones que cometió el asalto esté integrada por una o dos personas más.



Además, si bien aún no se descarta que se haya tratado un asalto al voleo, la fiscalía aguardaba saber la procedencia y el destino de los dólares que llevaba Martínez en su mochila y si alguien de su entorno conocía del movimiento del dinero, ante la posibilidad de que los delincuentes hayan estado "dateados" por un eventual "entregador".



Por otro lado, los voceros señalaron que los dueños de la casa declararon en sede judicial que su amiga salía del domicilio luego de "haberse hecho un tratamiento de color en el pelo y la piel" y que no sabían que tenía dicha suma de dinero en dólares en su mochila.



Además, los investigadores establecieron que los ladrones utilizaron un arma calibre 22 para herir a Martínez, luego de secuestrar la bala que le había quedado alojada a la mujer en la pierna.



En tanto, esta mañana Mayra Cannas, la amiga de la víctima que estuvo con ella hasta antes del hecho, contó su versión de lo sucedido en diálogo con la prensa.



"Estábamos acá en mi casa y salí para abrirle la puerta. Ella se estaba yendo y, ni bien abrimos, frenó un auto, bajó un hombre con un arma y ella atinó a correr un poquito. Ahí le dispararon. Cuando le dispararon se puso a forcejear, salió mi marido a defenderla y después se fueron", relató.



"Ella tenía algo de dinero en su cartera, no sé cuánto. Ella venía de su casa. Yo le estaba haciendo el color en su casa, hicimos una tarde de peluquería y después se iba a su casa", agregó la estilista, que aseguró que el disparó que recibió su amiga le afectó parte del tejido blando.



Por último, Cannas contó que la víctima es promotora de productos Herbalife y sugirió la posibilidad de que haya hecho alguna transacción y que alguien "la vendió".



"Nos enteramos en el momento que pasó todo que tenía ese dinero. Podría haber salido muy mal", concluyó la mujer.



La causa se encuentra a cargo de los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, de la Unidad Funcional de Instrucción 5 de Morón , quienes trabajaban con relevamiento de imágenes de cámaras de seguridad para lograr identificar y detener a los delincuentes.