Sonriente, con una mate en la mano, con la ilusión puesta en olvidar rápidamente lo que le sucedió. Así se exhibe Facundo De Giorgio, un joven cordobés que sufrió un grave accidente en Hawaii y a quien solo le importa regresar a su provincia para comenzar rápidamente la rehabilitación.

Desde el entorno de Facundo, nacido en la localidad cordobesa de Colonia Caroya, comenzaron una colecta con el propósito de juntar el dinero necesario para que Facundo pueda retornar a la Argentina.

“Soy Facu y necesito tu ayuda”, reza el nombre de la recaudación de fondos en Go Found Me, que busca alcanzar los US$500.000 y que, hasta el momento, acumuló poco más de US$10.000.

Debajo de su imagen, Facundo, que se dedica a pintar murales y se presenta como artista, escribió: “Soy de Córdoba, Argentina, Hace unos días vine a Maui, Hawaii a pasar las vacaciones. Lamentablemente, el viernes 13 de enero tuve un horrible accidente en el mar”.

Luego relató: “Estaba en las piscinas naturales de Olivine y una gran ola me golpeó, me hizo desplomarme sobre las rocas. Me fracturé la columna y tuve que operarme de emergencia”.

En diálogo con TN, Facundo precisó: “Me vine de vacaciones por un tiempo y me pasó esto. Acá, durante enero es temporada de ballenas. Es increíble la cantidad que hay. Es mi animal favorito”.

El joven de 25 años, que reside en Córdoba y estudia teatro, ahora se encuentra internado en un hospital de Maui a la espera de un alta médica que por el momento no tiene fecha: “Estoy mejorando de a poco, sin dolores por suerte”.

Facundo remarcó que necesita recaudar el medio millón de dólares para solventar los gastos de la internación, el traslado a su provincia y una rehabilitación que durará, según le indicaron los médicos, varios meses.

Si bien permanece “estable”, Facundo aseguró que aún no logra “sentir la parte inferior de mi cuerpo, por eso ahora estoy en una silla de ruedas”. En su publicación, el joven caroyense pidió ayuda para “poder cubrir los gastos del hospital y el vuelo médico hasta la Argentina. Se los agradezco”.

“Cuando los médicos me lo autoricen y crean que estoy en condiciones de viajar, podré tomarme un vuelo. El gran problema que tengo hoy es que no puedo pasar muchas horas sentado”, completó.