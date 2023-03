El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, protagonizó un fuerte enfrentamiento con un grupo de docentes que se congregaron en la puerta del Paseo Cultural Castro Barros para reclamar por un aumento salarial, a quienes tildó de “vagos de mierda”. El momento quedó registrado en video y las imágenes que comprometen al mandatario provincial se difundieron por las redes sociales.

El conflicto con los docentes en La Rioja no es algo nuevo, puesto que el acuerdo paritario para este año alcanzado en enero fue de una suma fija de 12 mil pesos remunerativos y otros 10 mil que se sumarán al básico, que completan un 25 por ciento adicional neto. Así, Quintela esperaba que inicie el ciclo lectivo 2023, pero las clases aún no han comenzado en la provincia.

La Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja (AMP) exigen un aumento de 35 mil pesos y el mejoramiento de las condiciones edilicias de las escuelas que permitan un óptimo dictado de clases. Por esto mismo, el sindicato convocó a un paro para que no comiencen las clases hasta tener una respuesta del Gobierno provincial o, en su defecto, que el Ministerio de Trabajo de la Nación tome cartas en el asunto, según informó a través de un comunicado emitido el 8 de marzo que citan medios locales.

En este marco, los docentes aprovecharon la oportunidad de la visita del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, a la provincia para increpar a Quintela, puesto que acompañaría a su par chaqueño en la presentación de su libro “Argentina merece más: la construcción de un país federal”. De esta manera, los docentes se hicieron presentes en la puerta del Paseo Cultural Castro Barros.

“Gobernador reciba a los docentes. Queremos democracia con salarios dignos. Estamos cansados de ganar miseria”, se escucha reclamar a una mujer en el video que se difundió en las redes sociales.

Mientras Quintela salía del lugar, otra docente se acercó a él y le pidió al mandatario provincial que “sea respetuoso”. De repente, el gobernador contestó: “Vayan a trabajar, vagos de mierda”.

#LaRioja URGENTE: Este es el primer mandatario Riojano@QuintelaRicardo a una docente:



"Anda a trabajar, vaga de mierda" pic.twitter.com/grhImzxQ9U — Urias Avila Campos (@Uriasquienmas) March 15, 2023

“¿Cómo me ofendes así? ¿Por qué me ofendes así?”, reaccionó furiosa la maestra que se encontraba en la movilización. Automáticamente, las personas que acompañaban al gobernador la apartaron y Quintela se subió rápidamente a su vehículo. “Maleducado”, gritó la mujer. Segundos después, el mandatario de La Rioja abandonó el lugar mientras los reclamos por un aumento de salarios resonaban en el lugar por un megáfono.

Horas antes de la presentación del libro de Capitanich, Quintela se refirió a la problemática con los docentes y la medida de fuerza de los sindicatos. “Ellos están en su derecho de tomar las medidas de fuerza que crean convenientes, nosotros distribuimos los recursos de la mejor manera posible. No son únicamente los médicos ni los maestros, tenemos toda una sociedad de 400 mil riojanos a quienes hay que darle respuesta”, argumentó el gobernador en un diálogo con la prensa.

En esa línea, el mandatario provincial se mantuvo firme en su postura y recalcó que no habrá un aumento pese a la medida de fuerza de los docentes. Así, sumó: “Nosotros no podemos más, de qué vale firmar un papel del que no se pueda dar cumplimiento el día de mañana”.

En consecuencia, solicitó a los docentes que “comprendan la situación para que los chicos no se sigan perjudicando”. Sin embargo, antes de que realice sus polémicas declaraciones, AMP ratificó la medida el pasado martes y aseguró que la convocatoria se extenderá hasta el 17 de marzo, de acuerdo con la información de MediosRioja.

Fuente: Infobae