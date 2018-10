El consumo continúa acentuando su caída. Las ventas minoristas de los comercios de distintos rubros cayeron un 9,2% en septiembre frente al mismo mes del año pasado, según el último relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Con todo, acumulan una baja anual de 4,3% en los primeros nueve meses del año.



Frente a agosto, las ventas bajaron 2,8% sin desestacionalizar. Desde la CAME atribuyeron la baja a que la demanda de consumo estuvo muy parada durante todo el mes. "Septiembre tiene un día menos y, particularmente este año, al cierre por el Día del Empleado de Comercio se sumó el paro que dejó pérdidas en el sector por $12.539 millones", detallaron.



Todos los rubros que componen la oferta minorista se retrajeron, pero en 11 de los 17 rubros relevados hubo caídas de dos dígitos. Los rubros con más caídas, en unidades: deportes y artículos de recreación (-11,6%), electrodomésticos y electrónicos (-12,6%), joyerías y relojerías (-14%), juguetería, rodados y librerías (-12,6%), materiales eléctricos y ferreterías (-11,4%), muebles (-11,6%), Textil y blanco (-11,5%). En el caso de locales de electrodomésticos y artículos electrónicos, la volatilidad del dólar hizo que muchos comercios no supieran a qué precios vender su mercadería.



El relevamiento abarcó 2.000 comercios chicos y medianos de ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el interior del país, localizados en calles y avenidas comerciales de ciudades pequeñas, medianas y grandes.



"Se nota cada vez más la merma del poder adquisitivo del público. Las ventas se dan en los primeros siete días posteriores al cobro del sueldo y se extienden por cinco días más con el uso de tarjeta. El resto del mes muchos comercios cierran la jornada sin movimiento de caja", dijo Antonio Fabián Hryniewicz, de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa. Según la confederación, perjudicó al comercio las compras comunitarias que realizan grupos de familias en los locales mayoristas.

