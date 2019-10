La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, reconoció hoy su derrota y felicitó al candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof. “Siempre dije que mi compromiso era con todos los bonaerenses, con los que nos elijen y con los que no, y en los próximos días espero empezar una transición democrática como corresponde y en conjunto”.

Kicillof logra una amplia victoria y se convierte en el nuevo gobernador bonaerenses, luego de retener los votos que obtuvo en las PASO. Así, el peronismo vuelve gobernar la provincia más poblada del país después de 4 años.

Frente a este resultado, Vidal aseguró: “Mi compromiso lo decidí hace muchos años, y ahora es el momento de demostrarlo. No elegí comprometerme con la provincia por un cargo o una elección; acá no se termina nada, empieza otra etapa”. “Voy a seguir al lado de ustedes, las urnas no matan los sueños, en todo caso nos dicen que este no es nuestro momento, que tenemos que mejorar, no matan lo que creemos, lo que pensamos”.

Durante su discurso desde el escenario, en donde estuvo acompañada por sus funcionarios más cercanos, la mandataria bonaerense les habló a quienes la votaron y también a quienes no lo hicieron: “Ustedes nunca me dejaron sola, en todo caso hoy dios me dio un descanso para que recupere mis fuerzas y vuelva para juntos dar las peleas que haga falta".

Por otro lado, Vidal también les agradeció a “todos los que hacen que Juntos por el Cambio hoy siga haciendo una alternativa en la Argentina”, como “Lilita (Carrió), Horacio (Rodríguez Larreta), los gobernadores de Mendoza, Jujuy, Corrientes y, por supuesto, a nuestro presidente, Mauricio (Macri)”.