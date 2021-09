La hoy precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, reconoció este jueves por la noche que fue un “error” de su parte haber comparado a los consumidores de droga del barrio porteño de Palermo y de la villa 1-11-14, en Flores, para argumentar su posición en contra de la legalización de la marihuana para su uso recreativo.

Mientras continúa en campaña de cara a las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la ex gobernadora bonaerense hizo una aclaración sobre los dichos que generaron una fuerte repercusión política, incluso dentro de su propio espacio.

La ex mandataria provincial había opinado durante una entrevista que “hay dos realidades muy distintas” en este tema, ya que para ella “una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, o en la 1-11-14, rodeado de narcos”.

Según precisó en esa oportunidad, para los jóvenes de la villa la marihuana “no es un consumo ocasional y de recreo, plenamente elegido, sino que es parte del inicio de un camino mucho más jodido y más duro, donde tienen muchas menos oportunidades de elegir”.

Este jueves, al participar del programa Verdad Consecuencia en TN, reconoció: “Fue mi error plantearlo en términos de barrios, pero sí sigo creyendo que hay distintos contextos de consumo”, expresó.

En este sentido, la ex gobernadora ahora sostuvo que “no hay tanta distancia” entre los dos sectores de la sociedad, ya que “algunos tienen la posibilidad de tomarse un avión y otros no, pero todos quieren un futuro en la Argentina”.

“Tampoco podemos ser necios. Cuando vas a un barrio popular, los jóvenes que están ahí, al menos con los que yo hablo, igual quieren salir adelante, tener un laburo, vivir solos, no hay distancia en esto de qué significa el futuro”, se explayó.

Por otra parte, también reconoció que “fue un error” que Juntos por el Cambio haya respaldado en el Congreso la ley de alquileres “porque no hay persona en la Ciudad que quiera alquilar o propietario que ponga en alquiler su propiedad, que no diga que es un problema”, aunque señaló que a ese proyecto “lo votaron todas las fuerzas”.

Al referirse a los profesionales que deciden emigrar luego de recibirse en la universidad, la precandidata a diputada nacional les aseguró que “no son todos lo mismo” en la política y puso como ejemplo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al considerar que “si hay un lugar que te permite creer que la transformación es posibles es la Ciudad de Buenos Aires, no por lo que te promete, sino por lo que ya hizo”.

“Me parece un dato lógico y los entiendo. Lo que están haciendo es totalmente lógico, si yo tuviera 20 o 21 años y estuviera a punto de recibirme, también sería difícil para mí ver un futuro en la Argentina. Es verdad lo que están viendo, que no pueden conseguir trabajo”, agregó.

Además, comentó que coincide “en algunas cosas con (su rival del frente La Libertad Avanza) Javier Milei, sobre todo en la libertad económica”, pero remarcó que “en soledad, en una Cámara de 257 personas no hacés nada”, por lo que le aconsejó abrirse al diálogo con Juntos por el Cambio.

Por último, destacó el uso de las nuevas redes sociales, a las que calificó como “una manera de hacer llegar tu propuesta, de hacer campaña”, para que te puedan ver “los jóvenes y los no tan jóvenes”.

“Estoy aprendiendo, no es una red que yo haya usado antes. Mucho me enseñan mis hijos, pero lo que sí puedo decir es que tiene que decir algo, no puede ser una pavada, tiene que informar, proponer o plantear un debate”, cerró.

Fuente: Infobae