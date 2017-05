La gobernadora María Eugenia Vidal echó hoy al jefe de la Policía Bonaerense Pablo Bressi, confirmaron fuentes oficiales a Clarín. Su reemplazante será Fabián Perroni, hasta hoy el número dos de la fuerza. En rigor, Vidal le reclamó a Bressi que presente su pase a retiro y el comisario lo hizo efectivo entregándole una carta. Lo que se considera una salida decorosa dentro de la fuerza.

"Tengo el honor de dirigirme a la Señora Gobernadora, a fin de hacerle llegar a través de la presente nota, mi pedido de pase a retiro activo de las filas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, acorde a hacer alcanzado las exigencias establecidas en la reglamentación vigente, respondiendo esta decisión a motivos estrictamente personales y profesionales", manifestó Bressi.

Pablo Bressi

El ex jefe policial escribió: "Ingrese a esta Institución siendo muy joven y tuve la oportunidad y conciencia para realizar mi carrera sirviendo con responsabilidad y honor, asumiendo los deberes y obligaciones de las funciones que se me encomendaron, entendiendo que cada cargo reviste el compromiso diario de la función".

"Concluyo así una carrera de más de 38 años, iniciada en el querido Liceo Policial, dejando saldos positivos para la Institución y teniendo la tranquilidad de haber desempeñado con compromiso y honradez la función policial", se defendió. Además, vinculó su salida con un proceso de transformación dentro de la Bonaerense. "Los procesos de cambio están en marcha y no tengo dudas del éxito de su gestión para el bien de nuestra sociedad", dijo.

Pablo Bressi

"Usted señora gobernadora me honró y confió con el cargo de Superintendente General de la Policía, siendo esta la más alta distinción a la que aspira todo efectivo de la Policía y es por eso que hoy le expreso mi agradecimiento, no hay deber más necesario que el de dar las gracias, ya que la gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino la madre de todas ellas", sentenció.

Las denuncias de Carrió

Elisa Carrió



Bressi había sido salpicado por acusaciones de corrupción presentadas por la diputada Elisa Carrió. "Lilita" le había enviado a la gobernadora una carpeta con información contra el ahora ex jefe de la bonaerense en la que lo acusaba de ser el jefe de un sistema de recaudación ilegal vinculado, entre otros ilícitos, al narcotráfico. "O Bressi es una brillante mente criminal o es un idiota que no puede dirigir ni siquiera a la gente que él conoce y así mucho menos dirigir el combate contra el delito organizado", había escrito Carrió en su momento en un informe de 20 paginas que le envió a Vidal.

La líder de la Coalición Cívica, que tuvo en la figura de Bressi al máximo punto de tensión con la gestión bonaerense de Cambiemos, había escrito que no tenía "dudas que desde el 10 de Diciembre pasado los famosos sobres y bolsos con dinero se siguieron entregando en los distintos destinos que correspondían para aquel sistema de recaudación ilegal. ¿Su receptor final? No puede ser otro que el flamante Jefe de Policía, Comisario General Pablo Alberto Bressi".

"Este sistema no fue diseñado por Bressi, sinceramente no posee tanto ingenio. Él lo heredó del exjefe de policía, Comisario General Hugo Matzkin, y sí, por el contrario, se encargó de mejorarlo en cuanto a la suma final de canon ilegal", sentenció. Vidal le respondió en aquellos meses alborotados con un gesto de apoyó al entonces jefe policial. "No voy a sostener a nadie que haya cometido un delito", expresó la gobernadora. Hoy la historia de tensiones entre ambas dirigentes quedó saldada: Bressi ya no es más el jefe de la Bonaerense.