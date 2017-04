La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, propuso a la legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) una candidatura en la boleta de senadores o diputados en la provincia de Buenos Aires para competir con la posible postulante a senadora y aliada massista, Margarita Stolbizer, una vez que la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, decidió anotarse en la Ciudad.



Según confirmaron a Télam altas fuentes del gabinete bonaerense y del mismo entorno de Ocaña, la invitación para una precandidatura en ‘algún lugar de la lista de senadores o diputados nacionales‘ ya fue realizada, aunque aún ‘no aceptada‘ por la legisladora. ‘Cuando vuelva de viaje (se encuentra en el exterior), Graciela va a analizar el ofrecimiento.



‘Ella tiene una profunda admiración por María Eugenia y cree que está dando peleas importantes‘, explicaron muy cerca de Ocaña. Igualmente, por ahora ni aceptan ni rechazan la propuesta, pero en Confianza Pública dejan trascender que a la ex ministra de Salud del primer gobierno de Cristina Kirchner ‘no le gusta sentirse vetada de la Capital por algunas personas de Cambiemos‘, en alusión a Carrió.



Desde la cúpula de Cambiemos bonaerense apuntan a que Ocaña sea una figura que se contraponga a la posible candidata de la coalición Frente Renovador-GEN, Margarita Stolbizer, en cuanto al tema corrupción, uno de los previsibles ejes de la campaña que comenzará en dos meses. Por ahora, el vidalismo no definió los cargos pero sí los nombres: Esteban Bullrich, Gladys González, Facundo Manes, ‘Toty‘ Flores, los designados por la UCR y -si acepta-, Ocaña.



‘Esos serán los nombres a mostrar, pero si por ejemplo alguno rinde más como diputado que como senador, se lo ubicará en ese lugar. Salvo Esteban (Bullrich), que si no es candidato a primer senador, se queda como ministro‘, explicaron desde el oficialismo.

El caso de Ocaña es singular porque viene siendo tentada por Eco para sumarse a la lista que posiblemente encabezará Martín Lousteau -ambos compitieron entre sí en las PASO para jefe de Gobierno-.



Sin embargo, desde aquella elección hasta ahora Ocaña profundizó sus vínculos con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y sus legisladores muchas veces facilitan el quorum para la sanción de leyes que impulsa el PRO. De hecho, varios proyectos vinculados con la Tercera Edad presentados por Ocaña fueron tomados por Rodríguez Larreta, y él apoyó la postulación de la legisladora para la aún vacante Defensoría del Pueblo de la Nación.