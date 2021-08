La ministra de Salud, Carla Vizzotti, volvió a defender al Presidente en medio de la polémica por la fiesta de cumpleaños realizada en la Quinta de Olivos durante la cuarentena de 2020.

“La verdad es que el presidente ha demostrado un compromiso, ha demostrado desde el primer día, desde el primer caso confirmado en Argentina una ocupación y preocupación por el cuidado de la salud de los argentinos. Me parece que no hay ningún argentino o argentina que no haya cometido un error en ese contexto”, aseguró la funcionaria en diálogo con los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase en radio Con Vos.

Si bien aseguró que entiende y respeta a las personas que se sintieron dolidas tras la difusión de las imágenes, calificó como una “especulación política” que las fotos y videos se hayan conocido ahora, pocas semanas antes de las elecciones.

“El Presidente y su compañera dijeron que fue un error haber hecho la reunión y pidieron disculpas. Si nos vamos a detener en eso como lo más importante, creo que es un error”, reflexionó.

El 14 de julio del año pasado Yañez festejó en la quinta de Olivos se cumpleaños. Estuvieron el presidente Fernández y nueve amigos de la primera dama: Carolina Marafiotti, Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Rocío Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Federico Abraham y Stefanía Domínguez.

La primera foto del festejo fue difundida por Eduardo Feinmann en el canal LN+. Voceros del Gobierno aseguraron que se trataba de una imagen retocada digitalmente. Horas después, Guadalupe Vázquez, periodista del mismo medio, publicó otro registro de mayor calidad en donde se puede ver a 12 personas, incluidos Yáñez y el presidente Alberto Fernández, y al perro Dylan. No hay distanciamiento social ni barbijos.

Una semana después aparecieron los videos, publicados por la Televisión Pública.

El decreto 576/2020, vigente en la fecha que se realizó el cumpleaños, prohibía los encuentros sociales en distritos que se encontraban en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), entre ellos el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según informó el ministerio de Salud ese martes 14 de julio de 2020 en las últimas 24 horas se habían confirmado 3.645 casos de coronavirus y habían fallecido 65 personas; y el total de contagios desde que comenzó la pandemia hasta ese día era de 106.910 y los fallecidos alcanzaban los 1.968.

Las primeras sospechas sobre la posibilidad de que se hubieran realizado fiestas en Olivos en medio de la pandemia surgieron cuando el periodista Gonzalo Zíver accedió y difundió en redes sociales el registro completo de visitas a la Quinta durante gran parte de 2020. De esa nómina, surgen los nombres de los presentes en las fotografías.

En la entrevista concedida esta mañana, Vizzotti resaltó que la reunión social convocada por el jefe de Estado en Olivos fue un error que estuvo mal, pero no “una conducta sostenida en el tiempo”. “Decir que el Presidente estaba haciendo una fiesta pensando en que había gente que no podía despedir a sus seres queridos.... eso no fue lo que sucedió”, contestó ante las críticas.

La titular de la cartera sanitaria rechazó además las críticas de quienes creen que el Gobierno decidió habilitar el regreso de hinchas a los estadios como una medida electoralista y aclaró que aún no definieron si exigirán PCR negativo para entrar a las canchas.