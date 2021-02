El presidente Alberto Fernández pidió ayer que Ginés González García renuncie a la titularidad del Ministerio de Salud argentino. Es porque se conoció que varios funcionarios y amigos del oficialismo fueron vacunados en un operativo reservado en el Ministerio de Salud.



La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, asume hoy como ministra de Salud en reemplazo de Ginés, quien anoche presentó la renuncia, tras la polémica por la aplicación de esas vacunas sin turno previo y en dependencias de esa cartera, dijeron fuentes oficiales.



En medio de las crecientes denuncias de la oposición en torno al plan sanitario, González García organizó un operativo secreto de vacunación en su ministerio para dirigentes y amigos que se buscó mantener bajo estricto hermetismo y que llamativamente ventiló a primera hora de ayer el periodista Horacio Verbitsky, uno de los inmunizados.

"Lamentaría que semejante malentendido pudiera deslucir una gestión que dio un fuerte impulso a la reconstrucción del sistema de salud". Ginés González García, renunciante ministro de Salud

El operativo tuvo lugar el jueves en el edificio que ocupa el ministro sobre la avenida 9 de julio. Ese día, González García viajó a Entre Ríos para monitorear el avance del plan de inmunización en esa provincia, y dejó la logística en manos de sus secretarios privados.



Funcionarios y colaboradores del Gobierno admitieron extraoficialmente la existencia del operativo de vacunación. Horas después, Verbitsky detalló, sorpresivamente, parte de ese operativo y admitió que él mismo había sido uno de los vacunados gracias a sus gestiones personales con el ministro de Salud.



Según medios nacionales, el jueves cuatro especialistas médicos del Hospital Posadas -algunos de ellos de alto rango- llegaron pasado el mediodía al Ministerio de Salud por encargo del propio ministro con una docena de dosis de la vacuna Sputnik V, sin saber a quienes deberían inocular.



La logística, confiaron, fue "ultra secreta": los especialistas no llegaron al ministerio en autos oficiales y subieron a uno de los salones del segundo piso del ministerio en el ascensor privado que utiliza el propio González García y los funcionarios de mayor jerarquía.



En total fueron diez los vacunados. Entre ellos, además de Verbitsky, el senador Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés. Ambos debían viajar mañana junto al presidente Alberto Fernández a México a participar de la celebración de la independencia de aquel país. Pero tras la polémica, Alberto bajó del viaje a ambos.



Verbitsky (79 años) relató que llamó a su "viejo amigo Ginés González García, a quien conozco hace muchos años. Me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio, y que fuera allí a darme la vacuna. Bueno, fui al ministerio y estaba el equipo de vacunación allí. Y me entero ahí que también iba a vacunarse el número 2 de Clarín, José Antonio Aranda, que también había averiguado en el ministerio". Eso fue lo que relató el periodista en el programa de radio de El Destape en el que participa semanalmente.



En medio de la polémica por la "vacunación VIP', desde el diario Ámbito Financiero comentaban que Alberto Fernández dijo al respecto: +Con la vacuna no se jode...no se jode+. La cuestión de las inyecciones ya venía en tono de alerta por las dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus que fueron destinadas a militantes políticos o personas que no son trabajadores esenciales en distintas localidades del interior.



En cuanto a la lista VIP que ayer despertó la polémica, diario Clarín incluyó en la nómina de beneficiarios de la vacuna a Florencio Aldrey Iglesias: tiene 89 años, es empresario y dueño del diario La Capital de Mar del Plata y de varios hoteles.



El ahora exministro de Salud, Ginés González García, difundió anoche su carta de renuncia y aclaró que el episodio de la vacunación en el Ministerio de Salud fue por "una confusión involuntaria de mi secretaria privada". Además aclaró que el episodio sucedió cuando él estaba de viaje en Entre Ríos. "Asumo de todas formas la responsabilidad por la equivocación", completó.

"Me preocupa más el dengue que la Covid-19"



A principios de febrero del año pasado, cuando la Covid-19 ya empezaba a alarmar a los argentinos, Ginés González García, aseguró que le preocupa más el dengue que el coronavirus. Aunque por aquel entonces señaló que estaban dispuestas todas las medidas necesarias ante la posibilidad de que aparezca algún caso en el país.

"Me preguntan por coronavirus y yo tengo que reconocer que hoy en Argentina me preocupa más el dengue que el coronavirus", sostuvo. "Hay una muy baja probabilidad que llegue al país el coronavirus, es un virus circunscripto a China, que hizo cosas excepcionales, como tener en cuarentena a 50 millones de personas", agregó en diálogo con el canal C5N.



Temor innecesario



Tras confirmarse a principios de marzo de 2020 el primer caso de coronavirus en Argentina, Ginés González García, le bajó los decibeles a la preocupación por la enfermedad que sigue generando alarma en los argentinos: "Es innecesario tanto temor", expresó.



El jueves pasado, antes de que le pidieran la renuncia, González García se había referido a las presuntas irregularidades con las vacunaciones, al manifestar que la actitud perjudica a toda la sociedad. Sin embargo, había considerado que se trataban de +anécdotas+, dado que en líneas generales se respeta el cronograma de vacunación.



González García fue consultado puntualmente por lo sucedido en la localidad bonaerense de Chivilcoy, en donde se vacunaron jóvenes de 18 años que no integran el grupo de riesgo generando gran indignación. +Cuando se toma una medida colectiva, cualquier desobediencia es mala para ellos y para la sociedad. Yo no estoy de acuerdo+, sostuvo González García.



+He leído que era gente que estaba participando del operativo de vacunación pero no puedo decirlo con firmeza. Si hay una pauta determinada y mucha gente quiere vacunarse, lo correcto es respetar el programa, que es progresivo pero que tienen prioridad los de mayor riesgo+, agregó.

LAS CIFRAS

47 años tiene la designada ministra de Salud, Carla Vizzotti, que hasta ayer se desempeñó como secretaria de Acceso a la Salud en la cartera sanitaria. Es una médica egresada de la Universidad del Salvador, especialista en medicina interna, enfermedades infecciosas, y en seguridad social.

15 mil turnos de los 40.000 previstos hasta ahora para vacunar contra el coronavirus a los mayores de 80 años residentes en la Ciudad de Buenos Aires fueron asignados ayer por la tarde, informaron fuentes del Ministerio de Salud