El candidato a Presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, llegó a votar sobre el mediodía a la Escuela Antártida Argentina EP N°34 ubicada en la localidad de Tigre, pero esta vez (a diferencia de la primera vuelta) lo hizo en medio de una enorme euforia militante, entre abrazos, aplausos y canciones que auguraban su victoria en el balotaje.

Luego de unos minutos de revuelo, el actual Ministro de Economía ingresó al recinto de votación para sufragar, pero antes saludó y se sacó fotos con decenas de personas que estaban en el lugar.

A las 12.19, Massa salió a hablar con los medios de comunicación y dejó en claro que significado tiene esta elección: “Es sumamente importante, define qué país vamos a transitar los próximos 4 años”.

En cuanto al desafío que viene, Massa señaló: “Empezamos una nueva etapa en la Argentina y eso requiere, además de la buena voluntad, inteligencia y capacidad, pero por sobre todas (precisa) del diálogo y de los consensos necesarios para que nuestra patria recorra un camino mucho más virtuoso en el futuro”.

En cuanto a su idea para el futuro, el funcionario expresó su voluntad de que “las relaciones de Argentina con todos los países del mundo se den en un marco de seriedad, que se consolide el camino de la multipolaridad y la relación seria” con el resto del mundo.

Ante la sucesión de consultas vinculadas al resultado del balotaje y al rumor de que Horacio Rodríguez Larreta sea su ministro de Economía, Massa apeló a la cautela: “Hoy es un dia de veda y me gustaría que no terminemos violando la ley. me parece que no es el camino más indicado“.

“Esperemos el resultado, con tranquilidad, con esperanza y que el futuro nos encuentre mejor y más unidos”, fue el mensaje final que quiso dejar el candidato oficialista antes de retirarse a almorzar un asado con su familia.