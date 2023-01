Luego de varios días de tensión en el Frente de Todos por el conflicto desatado entre Alberto Fernández y Eduardo de Pedro, el ministro del Interior decidió romper el silencio con un mensaje conciliador y así bajarle un tono a la disputa con el Presidente.

“Desde hace días se inició un revuelo mediático sobre una situación interna del gobierno. No es mi intención seguir abonando a esa polémica. Los que tenemos responsabilidades políticas debemos aportar sensatez, porque hay cosas más importantes en juego: seguir recuperando la economía, mejorar el poder adquisitivo de las y los argentinos y resolver los problemas de la gente”, comenzó el funcionario de La Cámpora en sus redes sociales.

Y completó: “Solo así lograremos ofrecer soluciones para que los que hicieron tanto daño, los que endeudaron el país y multiplicaron la pobreza, no vuelvan a gobernar. Mi responsabilidad es seguir trabajando y aportando a la estrategia que comenzó en 2017 y a fortalecer el frente que construimos en 2019. Y mi compromiso es cuidarlo y ampliarlo todos los días”.

La interna entre el ministro más cercano a Cristina Kirchner y el jefe de Estado se originó después de que “Wado” hiciera trascender su enojo por no haber sido invitado a una reunión que el Presidente y su par de Brasil, Lula da Silva, mantuvieron con referentes de los derechos humanos. Ante esto, en la Casa Rosada lo vincularon directamente a la campaña electoral -el titular de Interior tiene intenciones de competir por la Presidencia-, pero esta insinuación no cayó para nada bien en el hombre de La Cámpora: “Mezclar esas cosas (por la lucha de DD.HH.) con las especulaciones electorales es ya no tener códigos”, dispararon en su entorno.

La primera en salir a contestarle a De Pedro fue Victoria Tolosa Paz, muy cercana a Alberto Fernández. En diálogo con medios locales de Mar del Plata, la ministra de Desarrollo Social le pidió explícitamente a su par en el Gabinete que aclarara los trascendidos y lo desafió: “O estás adentro o estás afuera”. “La falta de códigos es de quienes critican estando adentro del Gobierno”, sentenció.

“Deberíamos aprender a reflexionar. Pongo en tela de juicio que sea cierto. De no ser cierto hay que aclararlo. Y de ser cierto claramente invito a reflexionar sobre las faltas de códigos. En todo caso quienes están dentro del Gobierno y critican como si estuvieran afuera, hay que definirse. O estás adentro o afuera”, dijo la funcionaria.

Estos dichos resonaron fuerte en el kirchnerismo bonaerense, que salió a defender a De Pedro. Las encargadas fueron Florencia Saintout y Teresa García. “Primero la patria, después el movimiento y por último las personas Victoria Tolosa Paz, te lo repito porque parece que nunca lo entendiste”, expresó la ex decana de la Facultad de Periodismo de La Plata y actual presidenta del Instituto de Cultural del GPBA.

Por su parte, la senadora provincial manifestó: “No entiendo Tolosa Paz. Adentro o afuera de qué? Creo que todos trabajamos para sacar al país adelante. No me parece responsable su consideración sobre “Wado” De Pedro”.

La disputa, que ahora pareciera llegar a su fin, tuvo una lectura política inmediata y se tradujo en un capítulo más entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que no se hablan hace más de dos meses y no se ven hace más de cinco. Sin dudas, lo ocurrido es la antesala de la tensión que se vivirá durante el año electoral, en el que el Presidente querrá competir en una PASO por su reelección, algo que el kirchnerismo no avala y buscará frenar con todos sus recursos.