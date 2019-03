Arabela, la elegida. En febrero pasado, el gobernador Weretilneck anunciaba que su candidata a vice era Arabela Carreras. Esta era la boleta electoral.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó la nueva fórmula del partido oficialista Juntos Somos Río Negro para las elecciones del próximo 7 de abril, luego de conocerse el viernes el fallo de la Corte Suprema de la Nación que inhabilitó al mandatario para aspirar a un tercer mandato.



De esta forma, la exministra de Turismo Arabela Carreras será la candidata a la gobernación, acompañada por el exministro de Hacienda y jefe de bloque provincial de la fuerza oficialista, Alejandro Palmieri.



Weretilneck realizó el anuncio oficial ayer en su cuenta personal de Twitter luego de un acto proselitista. ‘Arabela Carreras-Alejandro Palmieri es la fórmula de Juntos Somos Río Negro para seguir creciendo juntos, con más integración, con diálogo y orgullo rionegrino’, posteó Weretilneck.



Juntos Somos Río Negro es una alianza de partidos locales, vinculada con el justicialismo anti kirchnerista. Luego de conocerse el fallo del máximo tribunal, el nombre del actual vicegobernador, Pedro Pesatti, resonaba en el núcleo duro del partido oficialista provincial para hacerse cargo de la candidatura. Sin embargo, esa opción no logró el consenso suficiente, a partir de que el gobernador se inclinó por su exministra de Turismo.



Weretilneck mantiene su eje estratégico de campaña, que significa polarizar con el Frente para la Victoria, del candidato Martín Soria, y la formula de Cambiemos, encabezada por la diputada radical Lorena Matzen.



El gobernador optó así por la referencia regional, que se inclinaba por Carreras, pues lo desvela el voto de Bariloche y, también, se abrió en favor de Palmieri, oriundo de General Roca, para completar el binomio.



Durante un acto en Fernández Oro, el mandatario aseguró que el proyecto no perderá fuerza. ‘La diferencia con los proyectos personalistas es que por más que yo no sea candidato, hay mujeres y hombres que van a continuar este trabajo. La identidad de una provincia no depende de una persona. Hoy, a pesar de la impotencia y la bronca, y de sentirnos ultrajados, tenemos que sacar la fuerza que tenemos los rionegrinos‘, manifestó.



El viernes, la Corte dictaminó que Weretilneck no puede ser candidato en los comicios provinciales del próximo 7 de abril. El máximo órgano judicial rechazó la interpretación del artículo 175 como una cuestión provincial, no convalidando así la habilitación del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro a la postulación.



PJ: Bermejo, precandidato mendocino

²El Partido Justicialista (PJ) de Mendoza confirmó ayer que el intendente de Maipú, Alejandro Bermejo, será precandidato a gobernador en las primarias del 9 de junio, en tanto que Unidad Ciudadana ya lanzó a la senadora Anabel Fernández Sagasti para competir por el Ejecutivo provincial.



Ayer los dos sectores desplegaron sus mesas técnicas con dos encuentros: el de ‘Construyendo futuro‘, con Bermejo y el presidente del PJ de Mendoza, el diputado nacional Guillermo Carmona, y el de ‘Mendoza 2030‘, con Fernández Sagasti.

En una reunión de equipos técnicos del PJ, bajo el lema “Construyendo Futuro‘ del Frente Elegí en la localidad de Tunuyán, se confirmó que Bermejo será el precandidato peronista para competir por la gobernación.



El intendente Bermejo, al confirmar su precandidatura a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias provinciales (PASO) sostuvo: “Sería una irresponsabilidad política no enfrentar a un gobierno que se maneja sin sensibilidad política y solo con planillas Excel, que encima les dan mal‘. Bermejo enfrentará en las PASO a la senadora nacional Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana) y al el exgobernador Rodolfo Gabrielli.