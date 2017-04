En la breve e inusual charla con la prensa, al recibir a un par en el Salón Oval, Donald Trump, se mostró muy cómodo y no se privó de sus comentarios sin filtros y jocosos con uno de los temas más duros que llevaba la agenda de Macri: el freno a la exportación de limones argentinos a EEUU que Barack Obama había prometido levantar en su visita a la Argentina poco antes de finalizar su mandato y que quedó trunca con la llegada de Trump a la Casa Blanca.



Consultado sobre la suspensión del acuerdo comercial para la exportación de limones, Trump respondió: ‘ya sé todo‘ sobre ese tema aunque ustedes no lo crean. ‘El negocio del limón es grande, continuó‘ y admitió que la suspensión del acuerdo comercial con la Argentina fue ‘una de las razones‘ de la visita de su par argentino, Mauricio Macri a Washington. ‘Una de las razones por las que él está acá, es por los limones.



El negocio del limón es grande. Yo voy a hablar de Corea del Norte, y él me va a hablar de los limones‘, ironizó Trump, luego del encuentro con Macri.

La Argentina tiene poco intercambio comercial con EEUU y es deficitario por algo mas de 4.000 millones de dólares al año. De ellos el comercio de limones es prácticamente inexistente debido a que por mas de 15 años las autoridades sanitarias norteamericanas impidieron el ingreso, bajo el argumento de que los cítricos argentinos están infectados con la enfermedad denominada cancrosis.



Argentina es el principal productor mundial de limones, y de ello Tucumán es la primera provincia, con más del 80 por ciento del total nacional. La Argentina exporta unas 200.000 toneladas de limón fresco por año, y el 75 por ciento se dirige al mercado europeo. La actividad genera empleo para unos 50.000 tucumanos y representa el 50 por ciento de las exportaciones de la provincia, por lo que ubica a la citricultura como el segundo rubro económico local, que desde 1970 permite exportar fruta fresca, jugo de frutas y aceites esenciales, remarcaron los especialistas.



El otro aspecto que discutirán comisiones técnicas de ambos países en Buenos Aires es el del biodiesel argentino, que representa ventas anuales por unos 1.200 millones de dólares. Argentina se enfrenta a una denuncia de los productores de biodiesel norteamericanos, que acusan a los productores argentinos de producir a precios de dumping.



Momentos después, ya en el almuerzo de trabajo, Macri volvería el tiempo atrás para unir el pasado en común. ‘La vida nos ha vuelto a encontrar y creo que para que hagamos una tarea maravillosa, que es consolidar, profundizar, la relación entre nuestros países‘.

Duelo de elegancia: Melania-Juliana

La primera dama de EEUU, Melania Trump estaba vestida con pollera y chaqueta color verde seco, con pespuntes en los bordes, que alcanzaban también a bolsillos y cuello, en un largo protocolar, justo debajo de sus rodilla, con un estilo informal que acompaño con su cabello suelto y stilettos claros estampados.



Juliana Awada lució un elegante vestido color bermellón, con cuello mao y un volado que cortaba el talle a la altura de su cintura, que eligió acompañar con stilettos y sobre al tono, y su cabello atado con una torzada, aunque no totalmente.

‘Vamos a ganar la elección’

Mauricio Macri pronosticó ayer que los oficialistas de Cambiemos se impondrán en las elecciones legislativas de octubre al hablar ante un auditorio colmado en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en la ciudad de Washington, luego de compartir una reunión y un almuerzo con Trump en la Casa Blanca.



El presidente fue recibido y despedido con aplausos de pie, en una entrevista que recogió preguntas del auditorio. Tras bromear acerca de su paso como presidente de Boca Juniors, dijo que Argentina comenzó ‘un nuevo proceso’, y agregó que los cambios son ‘graduales’ porque él no es ‘un mago’.



Sobre Venezuela, afirmó que ‘no es una democracia, hay prisioneros políticos, no respetan la independencia del Congreso. Tenemos que pedir elecciones’. Ante los comicios legislativos que se avecinan en Argentina, Macri dijo que hubo una transición ‘complicada. No fue fácil para muchos, sufro con ellos, pero aún creo que vamos a ganar las elecciones’. Macri recordó las manifestaciones en apoyo a su gobierno y dijo que muestran ‘una energía distinta’.



La convocatoria del encuentro, realizado a diez cuadras de la Casa Blanca, fue ‘Argentina ante un punto decisivo’. Con sede en Washington, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) es uno de los principales think tank (centros de pensamiento) de Estados Unidos.



En junio viene Angela Markel



Otro dato que confirma el despegue internacional de Argentina fue el anuncio ayer de Macri de la próxima visita al país de la canciller alemana Ángela Merkel en junio, y no se descarta que ambos encabecen una reunión bilateral. ‘En un par de semanas voy a viajar a China, luego a Japón, y en junio vamos a recibir a la canciller Merkel. Esto refleja el nivel de interés que el mundo ha demostrado en nosotros durante el ultimo año y medio‘, señaló Macri.



El jefe de Estado consideró que ‘tenemos que seguir trabajando en las reformas que recién iniciamos. Lleva su tiempo, no es de un día para el otro‘. ‘Estamos muy agradecidos porque hemos recibido una calurosa bienvenida de todo el mundo, recibiendo de muy distinguidos presidentes, primeros ministros y responsables de las principales empresas del mundo‘, precisó. Merkel llegará a Buenos Aires en el marco de la cumbre Women20, grupo que preside este año Alemania y que el próximo será la Argentina.