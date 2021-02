Durante la madrugada de este viernes, la madre, la tía y la prima del enfermero que atendió al ex senador nacional en su casa se acercaron hasta la Comisaría Vecinal 13 de la Policía de la Ciudad para entregar la preciada joya que había sido robada en diciembre pasado.

Los uniformados determinaron que se trataba del anillo buscado, ya que tenía los nombres de los hijos del riojano.

Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 9, las mujeres prestaron declaración ante los efectivos que recibieron el anillo antes de retirarse del destacamento.

La decisión de entregar la joya se dio luego de que los investigadores identificaran como autor del hurto a un enfermero de 30 años que trabajaba para una empresa tercerizada de la compañía de medicina prepaga Swiss Medical, a la que estaba afiliado el histórico referente peronista.

"Hoy a la mañana me levanto, prendo la tele y veo la noticia. No lo podía creer. Antes de que me enterara, mi hijo Malek se puso a llorar porque extrañaba a su abuelo. Son señales", relató la empresaria.

“Estoy con mucho dolor pero fuerte”, dijo entre lágrimas la hija al recordar a su padre. Una vez que salió del palacio de Tribunales se puso el anillo en su mano izquierda, la misma en la que lo usaba el ex presidente.

“Lo voy a usar. Es como una protección”, agregó, emocionada.

Al ser consultada sobre qué espera que suceda con el enfermero identificado como autor del hurto, la hija mayor del ex senador nacional, fallecido el pasado 14 de febrero a los 90 años, subrayó: "Una no pude ponerse en la cabeza de otra persona, pero me encantaría que pudiera hacer una probation y que se reinserte en la sociedad y esto quede en el olvido"

"Quiero perdonarlo. Es joven, tiene una madre, que debe haber pasado un momento muy doloroso, pero tuvo el coraje para entregar el anillo. Esos son los gestos que hay que destacar", remarcó Zulemita, quien recordó la historia de la joya: "Mis abuelos cuando vinieron de Siria le regalaron a cada uno de sus hijos anillos iguales. Mi papá lo perdió. En un momento en el que él estaba muy triste, le pedía el anillo a mi tío Eduardo y le hice una réplica, para regalárselo. A partir de ese momento nunca se lo sacó".

Y, entre lágrimas, agregó: "Estoy muy feliz. No quiero que se siga más allá de esto".

Además, la empresaria riojana contó que su padre nunca se enteró del robo de la preciada joya, ya que su estado de salud era delicado. "Nunca le dije a mi papá que faltaba el anillo. No le iba a hacer bien", señaló.

Al respecto, el abogado de la familia Menem, Diego Storto, contó que la hija del ex mandatario "va a pedir hablar" con el enfermero acusado y "con la persona que entregó el anillo por el tema de la recompensa y también al personal policial que aportó a la causa, porque un efectivo de la PFA que no tiene nada que ver con la causa se presentó en la Justicia y dijo que tenía un primo que tenía el anillo".

En ese sentido, antes de entrar a la dependencia judicial, la mujer confirmó que realizará el pago de la recompensa: "Me comprometí a ello y voy a cumplir. Toda la vida voy a estar agradecida a la familia del enfermero".

"La familia entregó motu proprio el anillo. La tía dijo que no sabe nada del chico: declaró que le hizo llegar el anillo por otra persona", indicó Storto.

Sobre la situación judicial del enfermero, el letrado agregó en declaraciones a la prensa que "debe declarar el 8 de marzo".

"Ahora no está prófugo, sino en rebeldía. No creo que tenga problema en presentarse ante la Justicia: no va a vivir prófugo toda la vida por un hurto. Nosotros no nos vamos a oponer a una pena mínima, porque es un delito de acción pública", explicó.

Y concluyó: "Fue como encontrar una aguja en un pajar".