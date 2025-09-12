Conmoción por la muerte de un chico de 13 años cuando jugaba un partido de fútbol El adolescente se desplomó repentinamente. Un profesor intentó reanimarlo sin éxito.

Un lamentable suceso conmocionó al barrio Las Flores de la ciudad de Córdoba. Un adolescente de 13 años falleció tras descompensarse mientras practicaba fútbol en un club ubicado en la Avenida Concejal Felipe Belardinelli al 3700.

Según el parte policial, el menor se desplomó repentinamente durante la actividad deportiva en el club San Lorenzo. De inmediato, un profesor intentó reanimarlo sin éxito.

Posteriormente, personal policial organizó un cordón sanitario para facilitar el traslado del joven al Hospital de Niños, donde fue derivado con urgencia.

A pesar de los esfuerzos, los facultativos del centro médico confirmaron el fallecimiento del adolescente, diagnosticando como causa del deceso una muerte súbita.

Las circunstancias del hecho están siendo investigadas.