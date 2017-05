Señor director:



Felices 40 años, querido Profesorado Monseñor Silvino Martínez. Es reconfortante acompañar durante 39 años a esta institución. Si bien es cierto que su creación fue en un período histórico, muy terrible cuando primaba el miedo, el silencio, los secretos, la persecución, la desconfianza, etc. No obstante, hubo personas con sentido humanitario, con formación sólida, que hizo posible su surgimiento.



Me pregunto por qué el querido Silvino no pudo crecer: ¿Será por qué no tuvo una vida democrática efectiva, porque todo gira en un círculo más bien cerrado, donde la diversidad de enfoque es excluida, aún cuando no es planificado? Sin embargo vivencié que se aceptaba a todos los alumnos y en cualquier época. Esto me parecía bueno, porque permitían el acceso al alumno, pero pocos se recibían. Felicito a todos los que colaboraron, porque creo que los dejaron colaborar, para conmemorar estos 40 años de trayectoria.