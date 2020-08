Señor director:



Aun reconociendo la gravedad de la situación producida por la pandemia, no basta con denunciarla y luego mirar para otro lado, como si con la queja fuera suficiente y cada uno de nosotros nada pudiera hacer ante el desbarajuste que está produciendo. Es la hora de apelar a la responsabilidad individual en aras del bien común en todo el mundo. En ese sentido, aquí en España el curso escolar va a comenzar y todos estamos llamados a colaborar, como seguramente será en vuestro país de Argentina. En esta tierra ibérica no parece el momento idóneo para amenazar con huelgas, de marcado cariz político, que no harían sino empeorar todavía más la situación. Administraciones, equipos directivos, profesores, personal de servicios, alumnos y familias. Esta es una cuestión que compete a todos y en la que todos nos jugamos mucho. Es que el denominador común en cualquier país es el caos entre la situación sanitaria, el miedo al contagio y la necesidad de trabajar bajo condiciones dignas de seguridad, higiene y de salarios dignos. Es por eso que quiero decir que el miedo no nos paralice, ni el echarnos las culpas unos a otros nos distraiga.





Pedro García

DNI 45.246.596

España