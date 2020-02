Hace unos días, la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen emitió un mensaje sobre la desnutrición y muerte de niños de pueblos originarios, más precisamente de niños wichis en la provincia de Salta y la grave situación en todo el Norte argentino. El comunicado es el siguiente:



"A la luz de la Exhortación apostólica 'Querida Amazonía', queremos invitarlos a mirar la realidad angustiante que viven los pueblos y comunidades originarias y también criollas de la región de nuestro Chaco argentino, por la desnutrición y muerte de los niños, la falta de agua potable y otros flagelos.



No podemos dar respuestas inmediatas a las urgencias sociales y sanitarias que viven muchas comunidades, pero sí asumir una actitud misericordiosa que nos libere de la indiferencia y del sensacionalismo mediático y nos haga solidarios con sufrimiento de los más olvidados". Estas palabras del papa Francisco, referidas a la Amazonía nos ayudan a comprender la actual situación que viven los pueblos originarios en nuestro Chaco argentino.



Una sociedad que no sabe cuidar de los niños y de los grupos más vulnerables corre serios riesgos de implosión y muerte. No podemos hipotecar nuestro futuro ni dejar que nos roben la esperanza, ya que no es posible "morirse de hambre en la tierra bendita del pan".



Es necesario escuchar el clamor de las comunidades originarias, que nos interpela como Iglesia y como sociedad, comprometiéndonos a dialogar y articular, desde Endepa, con las organizaciones de la sociedad civil que acompañan diversos emprendimientos comunitarios y de asistencia en el territorio, y con los gobiernos locales, provinciales y nacional, acciones concretas y también estructurales, que modifiquen la realidad actual".





Luis Scozzina

Obispo de Oran

Juan José Chaparro

Obispo de Bariloche

Ángel José Macin

Obispo de Reconquista