Señor director:



Muchas veces suele verse acequias rebalsadas de agua por causa de la basura que arrojan tanto vecinos como peatones que transitan las calles de la provincia. En este caso en particular, se trata de la esquina de Santa Fe y Aberastain, en plena Capital. Al parecer, quienes largaron el agua, no se dieron cuenta o se les olvidó limpiar las acequias antes de abrir las compuertas para que fluya el agua de regadío. Las consecuencias son las que muestra la foto, el agua derramada por las calles y un problema para el tránsito de vehículos como de peatones. Por estos motivos, resulta imprescindible que practiquemos la conciencia ciudadana y no arrojemos residuos a los cauces de agua, ya que esto contamina y provoca graves inconvenientes a todos los habitantes de San Juan.