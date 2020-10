Señor director:



Es una lucha sin cuartel. El problema de la basura en las acequias del Gran San Juan parece difícil de solucionar, pero no imposible. Requiere de que todos los sanjuaninos tomemos conciencia de que si cuidamos la higiene entre todos, podremos evitar la propagación de enfermedades como de alimañas e insectos como moscas, mosquitos, cucarachas y arañas de todo tipo. No quiero señalar una zona en particular. Pero, por más que los municipios hacen su tarea de recolectar las bolsas de residuos y hacer limpieza, en muchos casos, los pasantes, debajo de los puentes y muchas cauces de agua, la tierra se transformó en barro y las acequias no impermeabilizadas ya no tienen la profundidad adecuada. Son una serie de cuestiones en las cuales creo que todos los vecinos debemos colaborar para combatir cualquier tipo de enfermedad, pero además, disfrutar de una provincia que sea ejemplo de limpieza.

Nélida Hernández

DNI 12.920.276