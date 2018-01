Señor director:



A diario veo varios policías haciendo guardia en la Peatonal Maestro de América, cumpliendo sus funciones, como en otros lugares de la ciudad. En estos días y como siempre ocurre en nuestra provincia con su clima, las temperaturas han subido bastante y sumando humedad y es ahí donde he observado a las personas cumplen funciones con uniformes de color azul, mangas largas y botas, se me partía el alma verlos y me preguntaba si no era posible que estas personas utilizaran uniforme de acuerdo a la temperatura extrema, como se ve en otros sitios, colores claros, bermudas, mangas cortas, sombreros ala ancha y zapatos y no botas ya que no perjudicaría la función que cumplen. Sres. funcionarios de la Policía de San Juan piénsenlo y pónganse en el lugar de ellos. No se pierde nada y se gana mucho sobre todo la consideración sobre éstas personas.