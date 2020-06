Señor director:



Organismos nacionales como Aduana, Senasa, Anmat, INV, etc, deben ser herramientas para agilizar trámites. Hoy, más que nunca, se debe apoyar, ayudar a exportadores provinciales, para que sus productos salgan al exterior y así lograr ingresos de divisas en dólares, que tanto le hace falta al país. (siendo tan magra la riqueza producida en el presente). El sentido común y voluntad deben estar como nunca para agilizar los trámites. Participar en congresos internacionales me demostró que en otros países, como Chile, la burocracia no puede primar ante una situación urgente. Va mi pedido especial con el deseo de ver capacidad y buena predisposición, al servicio del bien del país. Que no sea la desidia la que avance más que el coronavirus. Está en manos de los funcionarios públicos competentes, el demostrar lo contrario.



Lic. Beatriz Albaladejo

DNI 4.413.700