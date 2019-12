Señor director:



Por calle Mendoza, a unos 30 metros al Sur de Avenida de Circunvalación, casi todos los días hay agua. No se sabe de dónde proviene y a los vecinos de la zona nos preocupa. No sabemos si son aguas servidas, si surgen debajo del asfalto. Lo cierto es que a determinadas horas del día provoca un caos en el tránsito con los peligros que ello supone. Motos, bicicletas, colectivos, camiones, automóviles pasan por el lugar levantando agua y muchas veces ensuciando a los peatones que transitan por las veredas. Esto no es de ahora, sino que el problema viene de hace mucho tiempo. Por tal motivo es que solicitamos a las autoridades correspondientes que se ocupen de este tema, porque de seguir así, puede ser causante de colisiones y accidentes de consecuencias graves.