Señor director:



No puedo creer que algunos sanjuaninos hayan caído no se si en la ignorancia, en la decidía, o en la indiferencia que es más dañina. Me refiero al problema del agua y de los árboles. Ya dijo Domingo F. Sarmiento lo que representa el agua para San Juan, y lo dijo hace mucho tiempo. Sabemos que la sequía que nos azota durará años. Que la poca agua que disponemos hay que cuidarla, racionarla y no contaminarla. La vista de acequias y canales colmadas de basura, es algo patético. Hay individuos que teniendo el recipiente de basura correspondiente en sus narices, arrojan sus desechos al agua -los he visto-. Esta conducta repudiable merecería un estudio por los sociólogos o antropólogos. Y luego los árboles, van muriendo, consecuencia de la falta del líquido vital y de no saber lo que representan. Estas imágenes corresponden a calle Saavedra, entre Mendoza y Tucumán, hacia el sur; en Chimbas. Las acequias sucias y arboles para leña. Es algo urgente poner en acción, no sólo multar a los transgresores, sino también incluir esta temática en las currículas escolares.





Edmundo Jorge Delgado

Profesor Enseñanza Nivel Medio