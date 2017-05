Señor director:



Hace unos días se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de la escritora Alfonsina Storni. Vio la luz en Suiza, el 29 de mayo de 1892. Cuatro años después llegó con su familia a nuestra provincia donde transcurrió su infancia. Testimonió esa época en la poesía "El canal":



"En la dulce fragancia/ de la dulce San Juan,/ recuerdos de mi infancia/ enredados están.// Mi casa hacia los fondos/ tendía su vergel.// Allí canales hondos/ entre abejas y miel".



Posteriormente se trasladaron a Rosario, donde Alfonsina se recibió de maestra rural.



Su obra poética presenta constante reflexión sobre la condición femenina de principios del siglo XX. La vida trajo un hijo a su soledad y la autora expresó las críticas de sus contemporáneos en "Clamor":



"Alguna vez, andando por la vida/ por piedad, por amor,/ como se da una fuente,/ sin reservas,/ yo di mi corazón.// De boca en boca, sobre los tejados/ rodaba ese clamor.// Echadle piedras, eh, sobre la cara,/

¡Ha dado el corazón!"



Con fuerza expresiva, Alfonsina dijo: "Tú me quieres alba,/ me quieres de espuma,/ me quieres de nácar.// Tú que el esqueleto/ conservas intacto/ no sé todavía/ por cuáles milagros,/ vete a la montaña/ límpiate la boca,/ toca con las manos/ la tierra mojada.// Y entonces, buen hombre,/ preténdeme blanca,/ preténdeme nívea,/ preténdeme casta".



En 1911, Alfonsina Storni llegó a Buenos Aires, donde colaboró en diarios y revistas. Recibió el Premio Municipal de Poesía y Segundo Premio Nacional de Literatura.



Sus vivencias de amor se plasmaron en versos románticos y audaces: "No tienes tú la culpa si en tus manos/ mi amor se deshojó como una rosa.// Vendrá la primavera y habrá flores.// El tronco seco dará nuevas hojas.// Tú seguirás tu ruta, yo la mía.// Y ambos, libertos como mariposas,/ perderemos el polen de las alas/ y hallaremos más polen en la flora".



Publicó "La inquietud del rosal" (1916 ), "El dulce daño" (1918 ), "Irremediablemente" (1919), "Languidez" (1920), "Ocre" (1920), "Mundo de siete pozos" (1934 ), "Mascarilla y trébol" (1938).



El 25 de octubre de 1938, Alfonsina Storni decidió poner fin a su vida en las aguas de Mar del Plata.



El poeta Elbio Bardinelli escribió sobre ese hecho: "Allí descansa en la eternal morada/ donde su voz se enlaza plenamente/ con la líquida música buscada.// Y trae el viento en las alas insistentes/ emoción de presencia recordada/ por el canto marino permanente".



Recordemos la zamba "Alfonsina y el mar", de Ariel Ramírez, que nos conmovió con la voz de Mercedes Sosa: "Por la blanda arena que lame el mar/ tu pequeña huella no vuelve más.// Te vas Alfonsina, con tus soledades.// ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar?// Y te vas hacia allá, como en sueños,/ dormida, Alfonsina, vestida de mar".



Y en este homenaje, expreso mi poema: "Un 25 de octubre, en la playa La Perla,/ el coro de gaviotas acompasó su andar/ del viaje sin retorno, para siempre, Alfonsina,/ irremediablemente, a las aguas del mar".