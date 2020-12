Señor director:



Los alimentos, en especial, verduras y frutas que tienen origen de San Juan, están demasiado caros. En esto vemos la especulación de sectores egoístas que pretenden aprovecharse de la situación sanitaria y económica para obtener ganancias deshonestas. Este tema ya no depende del Gobierno nacional, sino que es necesario que nuestro Gobierno provincial ponga mano firme en controlar o desarticular maniobras de sectores que sólo buscan sus ganancias en perjuicio de todo el pueblo sanjuanino. No puede ser que verduras y frutas producidas en nuestra tierra estén a precios escandalosos. Eso atenta contra toda la comunidad, en especial de los sectores de la población que sufren la desgracia de la inflación y no tienen alimentos para llevar a la mesa familiar. Es de esperar que nuestro Gobierno provincial nos defienda a todos los sanjuaninos de los especuladores que atentan contra la sociedad.