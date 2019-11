Señor director:



Las calles del Barrio Ferroviario, que está al lado del Cementerio de la Capital, tienen muy mala iluminación. Es tan tenue que no permite buena visibilidad por las noches. Por tal motivo me atreví a escribir esta carta de los lectores para hacer público este reclamo, ya que los barrios que circundan a la necrópolis no tienen un buen servicio de alumbrado público. Esto no se condice con los paseos públicos y lugares culturales que están a pocos metros. Por la seguridad de los miles de transeúntes que transitan por estas zonas, se hace necesario el recambio de las farolas y reemplazarlas por aquellas que sean más modernas y que permitan una clara visión. De esta manera, tanto peatones como conductores, se podrán sentir más seguros al momento de tener que pasar por las calles de mi barrio y zonas aledañas.



Susana Alduna DNI 19.208.725