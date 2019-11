Señor director:



Quiero a través de este espacio dirigirme a los egresados de las promociones 1969 y 1944 de la Escuela Normal Superior San Martín, que cumplen sus bodas de Oro y Plata en esta querida escuela. Para aquellos que van a las reuniones y para los que todavía no se enteraron y por qué no también para aquellos que son indiferentes a los distintos llamados, recordemos que la vida es un ir y venir y así pasan los días de nuestra existencia por años. Cada promoción de egresados es el fruto del trabajo, el esfuerzo y la dedicación de todos nuestros compañeros docentes. Cada aniversario nos invita a recordar inolvidables momentos compartidos que se abrazan a cada recuerdo sentido y a cada experiencia de vida. Es por eso que el Centro de ex Alumnos en conjunto con autoridades de la escuela, han organizado por este motivo, actos que se cumplirán con el siguiente cronograma: 14 de noviembre: Misa que se llevará a cabo en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, a las 20 horas, en acción de gracias por los egresados y por el eterno descanso de profesores y alumnos fallecidos. El 15 de noviembre: acto académico y clase magistral en el local escolar a las 8 horas. El Centro de ex alumnos se adhiere jubiloso a este instante único e irrepetible que nos lleva a abrazarnos con recuerdos del ayer que dejó en cada etapa un pedazo de vida de sus hacedores. Queridos alumnos, que este año cumplen sus Bodas de Oro y Plata vuestra escuela abre nuevamente su corazón de luz para este esperado reencuentro con la nostalgia de los hechos, de personas que fueron compañeros de camino y que Dios les da una nueva oportunidad de reencontrarse.



Nora Sarmiento

Presidenta

DNI 5.740.027

Rosa de Babsía

Secretaria