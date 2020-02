Señor director:



Hace unos días visité el Parque de Mayo. Estuve de paseo con mi familia y disfruté mucho de la frescura del lugar y la vegetación tan agradable a la vista que afecta de buena manera a nuestras emociones. De repente observé la calesita y algunos vestigios del circuito de ciclismo donde mi papá me llevaba a pasear cuando era niña, hace ya 50 años. Recordé con mucha nostalgia esos momentos de pasear en la calesita con mis hermanos y primos. Momentos en que mis mayores eran jóvenes y que algunos de ellos ya no están. Pero los lindos recuerdos perduran en el tiempo. Es que cuando se es niño, parece que todas las cosas son más grandes. Para mí la calesita era gigante y su movimiento me hacía dar un poco de miedo al principio. Sin embargo la música, las exclamaciones de alegría de los chicos montados en los caballitos, los patitos y cochecitos que estaban fijos girando, me hacía divertir. Era un mundo de felicidad. ¡Qué gratos momentos! Por eso creo que debemos hacer lo posible para que nuestros niños jueguen y sean lo más felices que puedan, porque esos momentos servirán para recordarlos con nostalgia y cariño cuando sean adultos.



Noelia Bravo DNI 16.034.694