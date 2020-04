Señor director:



Me gusta mucho aprender sobre historia. Leyendo y viendo documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, pude observar la solidaridad que había en pueblos europeos que eran bombardeados por las fuerzas alemanas. Ya sea en Londres (Inglaterra), como en Moscú (URSS) los ciudadanos, ayudaban a sus vecinos y amigos a protegerse o bien hasta con algo de comida, abrigo o medicamentos. Lo que hiciera falta para ayudar a la persona necesitada. Esa era una guerra en la que se podía ver al enemigo. En cambio esta "guerra'' que la humanidad está librando en este tiempo es contra un enemigo microscópico. Un virus que el ojo humano no ve a simple vista, pero que su incidencia hace que salga a la luz, muchas miserias humanas. Por tal motivo, más allá de los mensajes que se emiten por los medios de comunicación, debe nacer de cada uno de nosotros ser solidarios, prudentes, responsables. Que salgan a la luz valores morales que nos dignifiquen como pueblo y no sacar provecho de la situación para lograr ventajas económicas o enriquecerse vilmente. Aprendamos a ser solidarios y decentes.