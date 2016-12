Señor director:



El día 28 de noviembre pasado era una jornada no laborable. Siendo las 9:35 por calle Colombia, al Oeste, denominada vía rápida, circulaba en dirección Este un camión cisterna, a paso de hombre.



Al costado, caminando, y sosteniendo una manguera por la cual salía el agua, una mujer, regando los arbolitos que quedan en pie y recientemente plantados a la vera de esa vía.



Verdaderamente, no podía decirse que estuviera regando las plantas, más bien era como un rociado de ropa para planchar.

Por suerte, a la semana siguiente llovió.



Había que ver como resurgieron con lozanía los arbolitos, algunos poquitos volvieron dar unas pequeñas hojitas como señales de vida.



Se me ocurre, ¿hay tanta diferencia entre hacer las cosas bien y hacerlas mal?

En esa oportunidad hubieron varios derroches. El primero de agua. ¡Cuánto nos cuesta a los sanjuaninos! Luego de uso de camión y gasto de combustible y por último de horas hombre, tanto del conductor del camión como de la mujer que caminaba con la manguera en sus manos.



Sigo recalcando. Usar hora hombre y hacer la cuneta regadora, se ahorrará después en los mismos aspectos ya señalados.

Por último, las pequeñas tazas alrededor de los pocos árboles que quedan, se diluyeron con la lluvia, por tanto menos aprovecharán el agua necesaria para sobrevivir.