Señor director:



Agradezco a DIARIO DE CUYO por brindar a los lectores la oportunidad de expresarnos con el fin de mejorar la sociedad en la cual vivimos. En este caso quiero señalar la falta de cuidado de algunos intendentes al dejar secar los árboles y no llevarles agua de regadío. Hay ejemplares que son arrancados y no se plantan otros para reemplazarlos. Soy vecino de la villa Echegaray, avenida Rioja y Larraín , donde hay una plazoleta. Allí la Municipalidad de Rawson erradicó 10 árboles. La pregunta es ¿Cuándo se arranca un árbol, por qué no se coloca otro? Esa placita era un bosque, ahora quedó hecha un potrero. Además, acá en San Juan la forestación es necesaria, debido al clima de extremo calor que vivimos en primavera y verano. Los juegos infantiles brillan por su ausencia. Por último, quiero manifestar a los gobernantes municipales que se preocupen más por los paseos públicos del Gran San Juan.





Leo Leiva DNI 4.037.013