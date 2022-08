Últimamente, nosotros los mayores, vemos con preocupación, impotencia y casi resignados, como a la República la van debilitando en todas las expresiones. Expresiones populistas que están muy lejos de un verdadero sistema democrático y que están destruyendo la cultura, las tradiciones y nuestras raíces.



"Nosotros los mayores", que hemos hecho de la Argentina un país en donde la democracia siempre tuvo el prestigio por la cual se lucha con los pies en la libertad.



Hoy se ridiculiza a nuestros próceres, ha roto nuestra armonía creando nuevas clases sociales, hoy por ejemplo, son los planeros o los "ni-ni", gente que ni estudia ni trabaja, pero que les pagan desde el Estado. Creando grietas que ellos mismos inventaron y que cada día las ponen en práctica.



Están desplazando nuestras creencias religiosas inventando feriados puentes que mucha gente no sabe para qué sirven. De a poco están desvalorizando nuestros símbolos patrios y adoctrinan en las escuelas izando banderas rojas o multicolores. Muchas veces nuestro Himno Nacional hasta lo convirtieron con ritmos irrespetuosos, con entonaciones patéticas, donde la nacionalidad se pierde y la emoción también.



Han llevado a la Argentina a un estado de pérdida de valores que cada día se hace más difícil de recuperar. A nosotros los mayores, nos enseñaron la importancia de tener patria, de tener fe en Dios, de saber que la escuela es futuro para que los cimientos en los cuales se edifica la República sean tan fuerte como para aguantar miles de años y siempre en pie.



Nos enseñaron a que el país debe darles lugar a todos los argentinos y los que no lo son, no como ahora, que expulsan a jóvenes capacitados, ya que no ven futuro en su tierra. No nos damos cuenta, o sí. Nos están cambiando nuestra república y cada día somos menos argentinos.

Por Leopoldo Mazuelos Corts

Ex Director de Instituciones Intermedias, MDH