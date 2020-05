Hoy, 5 de mayo de 2020, se celebra el "Día Mundial del Asma". Se trata de un evento anual organizado por la Iniciativa Global para el Asma (GINA) para mejorar la concientización y el cuidado del asma en todo el mundo. La primera vez que se conmemoró fue en 1998, en más de 35 países conjuntamente con la primera Reunión Mundial sobre el Asma celebrada en Barcelona, España. La participación ha aumentado cada año, por lo que este día se ha convertido en uno de los eventos de educación y concientización sobre el asma más importantes del mundo. El Día Mundial del Asma 2020 está auspiciado por la Global Initiative for Asthma (GINA) como una iniciativa para concientizar a la población de las cargas que supone dicha enfermedad a quien la padece y de la posibilidad de tenerla bajo control, llevando una vida saludable sin limitaciones. Por tal motivo, la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC) cree de suma importancia que, tanto los médicos encargados de impartir los tratamientos y cuidados como los pacientes, deben conocer su enfermedad, cuáles son los riesgos de padecerla y cuáles son los beneficios de realizar un tratamiento, con el único objetivo de mejorar la calidad de vida, ya que el asma bronquial es una enfermedad crónica. Según estimaciones de la OMS, hay actualmente más de 300 millones de pacientes con asma, constituyendo una de las enfermedades crónicas más frecuentes, y la más prevalente en los niños.



El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria (bronquios) caracterizada por ataques recurrentes de tos, sensación de falta de aire y sibilancias (silbidos en el pecho), que varían en severidad y frecuencia. Los síntomas pueden presentarse de manera intermitente o persistente, y en algunas personas se agravan durante la actividad física, con las infecciones virales, con la exposición a alérgenos y en algunos casos por la noche.



En el asma, mantener la vía aérea desinflamada es fundamental para disminuir las posibilidades de exacerbaciones que pueden obligar a tener que concurrir a guardias con el riesgo de exposición.



Vivimos un tiempo de pandemia, y los pulmones son uno de los órganos principalmente afectados, donde se destaca la virulencia con que lo ataca siendo potencialmente fatal. Por esta razón los millones de pacientes asmáticos se encuentran sumamente preocupados y conmemorando este día, dándole difusión, desde la AAAeIC queremos contribuir con el conocimiento y llevarles tranquilidad.

Para tener en cuenta

En tiempos de pandemia, no suspender el tratamiento habitual del asma. Los pacientes con asma no han mostrado tener un riesgo mayor de complicaciones tal como si ocurre con la edad avanzada, hipertensión, DBT, obesidad. La alergia cumple un rol importantísimo en el origen del asma, siendo su principal mecanismo de producción. Los tratamientos para la alergia y el asma no protegen ni empeoran la infección por CoV-2. Pero sí mejoran su condición de alérgico, por tanto tampoco deben modificarse.

Por Dr. Pablo Moreno

Presidente

Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica