El Ministerio de Economía aumentó de U$S 190 a U$S 240 millones anuales el aporte que los privados deben realizar al Fideicomiso del Fondo Fiduciario Aceitero, para garantizar precios accesibles en el mercado interno. El mecanismo financiero surgido del acuerdo firmado por los distintos actores del mercado de la soja y el girasol, se lanzó en febrero de 2021 y se prorrogó en el mismo mes de este año hasta el 31 de enero de 2023. A partir del mismo, las empresas del sector agroexportador solventan el pago de compensaciones a aquellos productores y abastecedores de aceites refinados de soja, girasol y sus mezclas comestibles destinados al mercado interno para consumo final.



Los productos sujetos a compensación son los aceites refinados de soja, girasol y sus mezclas destinados al mercado interno para consumo final y familiar en envases de hasta 3 litros, hasta un máximo de 29 millones de litros por mes. Por su parte los productos sujetos a aportes son la harina y pellets de girasol, pellets de harina de soja, expellers de soja, habas de soja, semillas de girasol y harina de habas de soja.



La resolución oficial dice que "A pesar de que los precios de los aceites han comenzado a descender desde principios de julio de este año, las subas registradas en los meses precedentes excedieron las estimaciones previstas" cuando se lanzó el fideicomiso en febrero de 2021.



En ese sentido, precisó que "a marzo de 2020, el precio FOB del aceite crudo de girasol era de U$S 667 la tonelada y actualmente es de U$S 1.319", y agregó que "para el caso del aceite de soja crudo, principal insumo del aceite mezcla, a marzo de 2020, el precio FOB era de U$S 613 y ahora es de U$S 1.192 la tonelada". "Por lo tanto resulta necesario incrementar, para el período que va del 1 de febrero de 2022 y el 31 de enero de 2023, el monto de aporte hasta la suma de U$S 240 millones", concluyó Economía



Por Agencia Télam