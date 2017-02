Señor director:



Mientras el mundo sigue inmerso en peleas intestinas que dan lugar a guerras crueles y en conflictos que hacen que mucha gente viva momentos difíciles como es la situación de los refugiados, afortunadamente se producen hechos que trascienden nuestro planeta, producto del esfuerzo de hombres y mujeres que viven pensando como salvar a la humanidad.



Me refiero al descubrimiento de un sistema de siete planetas, a casi 40 años luz, que por sus características la mayoría de ellos podrían ser habitables por el hombre.



Esto que parece algo tan lejano representa uno de los temas que en el futuro será la principal preocupación de los humanos. Quienes trabajan en estas investigaciones son científicos comprometidos con el futuro de la humanidad, que están haciendo un aporte muy importante y que no se si muchos lo valoran en su real dimensión.



Alentemos estos avances para que no se detengan por nada y pidamos que en nuestro país también haya científicos que sigan este mismo camino.