Es incontable la cantidad de accidentes de tránsito que se producen en la avenida de Circunvalación. Los carteles viales indicadores de velocidad solo dicen como máximo 80 km/h. Algo que lejos está de respetarse por muchos automovilistas, menos aún por la mayoría de quienes transitan en camionetas doble tracción, para quienes, al parecer, la autopista sirve para sacarse la frustración de no haber sido piloto de autos de carreras, ya que suelen andar a altísimas velocidades que superan ampliamente lo indicado por la cartelería vial.



Quienes transitamos por este anillo vial con el respeto debido a las normas de tránsito, vemos el descontrol de muchos conductores que violan sistemáticamente toda norma de conducción, no solo la de las altas velocidades, sino del ingreso y egreso a la autopista, el no llevar siempre encendidas las luces bajas, no conducir con precaución, entre tantas otras.



A esto, se le suma los deterioros que tiene la avenida, en especial en cada puente donde hay pequeños badenes que desestabiliazan a los vehículos de cualquier porte y también pavimento levantado que hacen las veces de "lomos de burro'', por la peligrosidad en distintos sectores. Estos factores más la imprudencia de muchos conductores, ya se cobró la vida de muchos sanjuaninos. Por lo tanto, la situación es preocupante.



Si bien es cierto que es una ruta nacional, no es menos cierto que esta autopista está en San Juan y por lo tanto es necesario que las autoridades de ambas jurisdicciones instrumenten las medidas para evitar este tipo de acontecimientos y de sancionar a quienes no cumplan con las leyes.



Silverio Andrada

DNI 6.792.582