Señor director:



La Avenida de Circunvalación cada vez es más peligrosa. Hay muchos motivos para que esta autopista nacional sea tenida en cuenta por las autoridades competentes. Desde la Seguridad pasando por la calidad del pavimento, como también las altísimas velocidades a la que transitan muchos vehículos, muy en especial las camionetas 4x4.



En primer lugar, en distintos lugares de este anillo vial como a cualquier hora, hay gente que practica pedestrismo o hace ejercicio físico, sin tener en cuenta lo peligrosa que son esas acciones y que además está prohibido por las leyes viales nacionales. En segundo lugar, el pavimento tiene deficiencias y lo hace muy peligros en muchos lugares, en especial, desde la zona de Concepción hasta Desamparados y en varios puentes, donde las ondulaciones hacen que los vehículos salten deformaciones y hasta badenes, algo que no puede suceder en una autopista. Y por último, por más que pusieron cámaras de vigilancia, la velocidad que levantan muchos vehículos es totalmente desproporcionada a los que indican los carteles viales. En este punto, quiero señalar que las camionetas 4x4 son las más peligrosas, debido a que la mayoría de los conductores no tienen la más mínima responsabilidad, ya que suelen circular a velocidades que superan claramente los 120 km/h cuando la máxima permitida es de 80 km/h. Las autoridades de Vialidad Nacional como Gendarmería, deberían tomar medidas ante estas situaciones como también nuestro gobierno provincial debería ser el nexo entre los sanjuaninos y las autoridades nacionales para que la avenida de Circunvalación no se convierta en un cementerio vial.