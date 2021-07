Señor director:



Camino al paraje Difunta Correa, pude observar en las cercanías basura de distinto tipo en medio del terreno con vegetación propia del campo. De esta manera pude observar el paso de personas que no tienen el menor cuidado por el medio ambiente, como si no se contaminara el campo al dejar tirados residuos tales como botellas plásticas, latas, plásticos y distintos tipos de materiales que tardan muchos años en desintegrarse. Desde ya, lo mínimo que podemos hacer es cuidar el lugar que visitamos. Esta sugerencia es para todos los sanjuaninos y turistas que visitan diversos departamentos de la provincia en busca de bellos paisajes. Además, no podemos seguir con la manía de contaminar el medio ambiente.

Mariela García

DNI 13.034.933