Señor director:



Una excelente idea en estos últimos años es la colocación de contenedores para residuos. Cumplen una función muy importante en cada vecindario, ya que al tener buena capacidad, y una tapa protectora, los residuos permanecen ahí hasta que el camión municipal pasa y se lleva su contenido. También es importante destacar que son importantes para que los perros no se llegan hasta esos deshechos que pueden lastimarlos o bien se pueden esparcir por varios metros a la redonda. Sin embargo, este problema de desparramar residuos alrededor de los contenedores, parece que es una función de personas inescrupulosas y antisociales que no saben o no quieren vivir en comunidad. He visto como algunos de ellos arrojan bolsas de residuos como si el contenedor fuera un aro de básquet y estos caen al lado del recipiente. De ahí en más, en muchos barrios del Gran San Juan se puede observar este lamentable panorama. Quizás sea que faltan más contenedores, como también que todos seamos más responsables y cuidemos el medio ambiente todo el año. Más aún en temporada estival, donde siempre la basura atrae a las alimañas.

Florencia Rossini

DNI 21.067.372