Uno de nuestros males como sociedad es la burocracia. Y, para ello doy un simple ejemplo es: Enargas. Si los ciudadanos estamos siendo afectados por una empresa como Ecogas, comprobamos que Enargas, solo cumple un rol formal, no efectivo. Pero contribuye al gasto desmedido del gobierno. Nuestro presente arrastra un mal de años. Lo simplifico con esta sencilla interpretación. La división del trabajo hace que, mientras unos trabajamos, "delegamos'' a un cuerpo, el gobierno, para que nos organice y dirija a la nación hacia el "bien común''. Nuestro presente nos muestra que este "cuerpo'', se ha convertido en un "boomerang'', en nuestra contra. Los políticos, en su mayoría, acceden a esta función, no solo por su vocación sino por los honores que ella le ofrece. La facilidad de vivir del erario público es más simple que asumir la responsabilidad de responder a los riesgos de la empresa privada. Comprobamos día a día, que los errores cometidos por los funcionarios públicos, no tienen en el tiempo, ningún tipo de sanción. Como este cuerpo crece, por el "amiguismo'', lo hacen para "mitigar la pobreza'', sin entender que no son puestos productivos, que es lo único, sumado a la honestidad es lo que salvaría a la Argentina. Necesitamos producir.



Se le exige al ciudadano aumentos de impuestos para mantener toda esa infraestructura armada por los funcionarios de turno. Es por eso que se está viviendo en el presente una psicosis en contra de los políticos. Si los "buenos'' políticos no comienzan a revertir esta situación, organizando sus áreas con responsabilidad y eficiencia, podrá surgir una situación no solo de malestar, como el presente, sino reacciones más desagradables. Este enfoque llevado a nivel tan simple, lejos de fundamentos filosóficos, tiene una finalidad didáctica: necesitamos de verdaderos políticos honestos y eficientes, para organizar un país rico y generoso como el nuestro.





Beatriz Albaladejo

Licenciada en Ciencias Políticas