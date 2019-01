Señor director:



Hace unos días tuve la posibilidad de ir a Valle Fértil. Más precisamente a la villa cabecera del departamento, es decir, San Agustín. Como siempre, la gente muy cálida y amable, los paisajes de toda esa zona muy hermosos. Pero algo me llamó la atención como también la de mis familiares. Era el mal estado de las calles de este centro urbano neurálgico, si se trata de la recepción turística. Algunos vecinos me comentaron que se trataba de obras cloacales que se hacen desde hace un año. Sin embargo, las calles no las repavimentaron. Por lo tanto, las calles son un caos para transitar, debido a que se forman pozos, a la vez que se vuelven peligrosas cuando llueve, porque se forman lagunas que impiden a los conductores esquivar esos inmensos baches. Sería oportuno, que en esta temporada de vacaciones, cuando llegan más turistas, el municipio se encargara de asfaltar todas las calles dañadas, con el fin de que la llegada y permanencia de turistas sea por más tiempo y disfruten de este hermoso Valle Fértil.