Señor director:



En primer lugar agradezco a DIARIO DE CUYO por brindar a los lectores este espacio en el cual podemos expresarnos con total libertad, para señalar aquellas situaciones que se pueden mejorar en nuestra provincia. Quiero expresar que la gran mayoría de las calles del Gran San Juan están deterioradas. Algunas sufrieron por roturas de caños cloacales a los cuales solucionaron en parte los problemas porque quedó ripio suelto en las calles y no las repavimentaron. Otras tienen grietas y baches de grandes dimensiones que perjudican el andar de los vehículos de cualquier porte. No menciono los lugares porque esta situación se vive en los cinco departamentos del Gran San Juan. Lo que me llama la atención es la ausencia municipal, ya sea para, al menos, bachear con material de calidad las calles más dañadas. Pero, ni siquiera eso. Está todo parado y la excusa es la pandemia. Pero no están parados los cobros de impuestos. Es de esperar que las autoridades correspondientes se comprometan con la ciudadanía en la solución de los problemas y no en dejar todo como está.