Señor director:



Con mucha preocupación pude leer la información en vuestro diario sobre los peligros que se ciernen en la esquina de Benavídez y Mendoza. Esta zona es el límite entre Capital y Chimbas. Siempre fue un foco de conflicto, debido a los asaltos a los que eran sometidos los conductores de todo tipo de vehículos. No es que esto haya dejado de suceder.

Ahora se complica con el caos vehícular. Me parece que esa zona en particular necesita la presencia del Estado provincial en todas sus formas. Allí dejaron de funcionar los semáforos para que los vehículos no se detuvieran, ya que eran presas de los asaltantes. Entonces, creo que hay que poner la mirada en brindar seguridad e ir detrás de los delincuentes para ponerlos donde deben estar. Además de brindar mejoras en esa importante avenida que es la Benavídez.