Señor director:

Durante la mañana de hoy, en dependencias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicada en Avenida Libertador y calle Paula Albarracín de Sarmiento, en horario de 7.30 a 12, se llevará a cabo una campaña destinada a recolectar sangre organizada por el Instituto Provincial de Hemoterapia que depende del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

Los donantes pueden tener de 18 a 65 años, no deben tener síntomas de dolor de garganta, diarrea, dolor de muelas o fiebre ni estar en tratamiento para infecciones en las últimas semanas. Pesar más de 50 kg., no tener antecedentes de hepatitis viral ni alteraciones cardíacas, no padecer ni haber padecido ninguna enfermedad transmisible de la sangre, haber dormido bien la noche anterior, no fumar dos horas antes de la extracción, ni beber alcohol durante 12 horas posteriores.