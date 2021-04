Señor director:



A continuación damos a conocer las bases del certamen de poesías sobre temas gauchescos 2021 para todos los interesados sanjuaninos que quieran participar. El "Certamen de poesías de temas gauchescos 2021'' es abierto para poetas argentinos y de países limítrofes, con obras escritas en castellano y para participar no abonarán arancel. 2) El género será gauchesco, sugiriéndose los siguientes temas: El gaucho, el caballo, el recado, el lazo, la yerra, la doma, las cuadreras, la taba, el rancho, el resero, la pulpería, el mate y toda manifestación que esté relacionada con la vida, las costumbres, las tareas y el paisaje del gaucho. 3) Cada autor podrá participar con una o dos poesías (Con mismo seudónimo) que no hayan tenido premio ni mención en otro certamen. Sólo uno de los temas podrá ser premiado. 4) La construcción estrófica será libre (Décimas, Octava, Sextilla, Cuarteta, etc.), con medida octosilábica y rima consonante o asonante, con una extensión mínima de 30 versos y máxima de 60. 5) Los trabajos pueden enviarse vía Mail o Correo postal. En el primer caso a sadeseccionaldolores@yahoo.com.ar en dos archivos Word (no otros) adjuntos: uno con la obra firmada con seudónimo y otro con los datos del autor: Nombre y apellido, título y seudónimo del autor, domicilio, teléfono y correo electrónico. El plazo de admisión vencerá el 2 de agosto de 2021. 6) Los que envíen por correo postal deben hacerlo a SADE Dolores, Carranza 625 C.P. 7100 Dolores, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Los trabajos serán firmados con seudónimo, escritos a máquina o computadora sobre una faz del papel y presentados por triplicados. Se otorgarán tres premios consistentes en diplomas y, de acuerdo con el criterio del jurado, se otorgarán hasta dos premios más y las menciones que el mismo considere. El jurado tendrá en cuenta para dictaminar la originalidad del tema, uso del lenguaje, figuras literarias, respeto por la construcción en cada forma literaria (décima, cuarteta, octava, sextilla, etc.) y la ortografía, y se expedirá el 11 de septiembre de 2021. 7) Ante cualquier duda sobre el contenido de estas bases, se puede requerir información al Mail: sadeseccionaldolores@yahoo.com.ar