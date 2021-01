Señor director:



Apenas 18 días del nuevo año 2021 y otro evento sacudió a San Juan como al país. El terremoto tuvo como epicentro la localidad sarmientina de Media Agua. A esta tragedia, que no tuvo víctimas fatales, pero en la cual, casi un centenar de familias perdieron sus viviendas, hay que agregarle el flagelo del virus Covid-19, el acecho del dengue y la delicada situación económica generalizada que vive el país. Esto, traducido a la vida cotidiana se resume en pobreza. Es entonces que la ciudadanía le da otra oportunidad a la clase política. Esa oportunidad es la de actuar con sensibilidad para todos los sectores del país. Es decir, no escudarse en frases tribuneras de decir que trabajan para "los sectores más humildes y vulnerables". Sino, para todo el país por igual. Debemos cambiar el concepto de para qué sirve la política. Si no es para el bien común, entonces es barbarie. Si es para que todos los sectores de la comunidad se desarrollen con el fin de que el país crezca, eso es civilización.



Román Dátolo

DNI 18.202.672