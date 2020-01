Señor director:



Cada año se renueva la alegría de miles de chicos que participan en las tradicionales colonias de vacaciones que se realizan a través de los municipios. Me hace muy feliz saber que muchos chicos que no tienen la suerte o posibilidad de vacacionar junto a sus padres, pueden hacerlo de esta forma tan particular paro tan atractiva para ellos.



En nuestra época, conste que son una persona mayor, no existía esta alternativa que hoy se ofrece gratuitamente a muchos chicos de la provincia. Gracias a todos los que hacen posible esta actividad que mantiene entretenidos a nuestros niños, además de enseñarles normas de conducta, entre otros conocimientos.