Señor director:



¡Otra vez la misma historia! Se acerca el inicio de las clases y se comienza a hablar de sueldos y de paros. Todos los años lo mismo. No habrá forma de evitar este martirio que afecta tanto a los chicos como a los padres.



Tienen todo un año para ajustar detalles referidos a los sueldos y las condiciones de educación y como si fuera poco hay un largo período de vacaciones en el que también se podría tocar este tema. Pero no. Dejan las discusiones para último momento, cuando ya no queda tiempo.



Creo que esto nunca va a cambiar mientras haya gremialistas y funcionarios a los que lo único que les interesa es demostrar quién tiene más poder. Vemos que todo es política y eso es lamentable.